Святой источник "Кириченкова криниця" в Изюме впервые очистили от песка и ила. Как сообщили в Изюмской ОТГ, благодаря новой технике, которую недавно приобрели для Изюмского водоканала за средства областного бюджета, появилась возможность почистить источник.

Работы коммунальщики проводили в начале недели. Как отметил директор коммунального предприятия Михаил Зубко, это первые работы по очистке от ила, которые они проводят этой техникой и первые работы за последние 30-40 лет на "Кринице".Кроме того, источник прохлорировали, и теперь все желающие могут набирать из него воду.