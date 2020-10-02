Хочу поехать на отдых в Египет. Однако опасаюсь, что на границе могут возникнуть проблемы. Напишите, пожалуйста, по каким причинам могут отказать в пересечении украинской границы? Николай

Как разъяснили в Государственной налоговой службе Украины, есть пять категорий граждан, которым могут временно отказать в пересечении границы.Так, пограничники могут не позволить пересечь границу украинцам, подпадающим под следующие определения:– знакомы со сведениями, составляющими государственную тайну;– по отношению к ним применена мера пресечения, по условиям которой запрещается выезжать за границу;– осужденные за совершение уголовного преступления;– те, кто уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на них судебным решением;– те, кто находится под административным надзором Национальной полиции Украины.Напомним, в конце августа Украина официально закрыла свои границы для иностранцев, за исключением отдельных категорий.