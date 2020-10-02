По состоянию на 2 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 15 257 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 19 588 случаев заболевания COVID-19, 14 634 человека находятся под медицинским наблюдением, 4 587 пациентов выздоровели, 367 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2 октября в Украине зафиксировано 4 633 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 217 661 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 4 261 человек умер, 96 591 - выздоровел.