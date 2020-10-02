Задолженность по зарплате в Харьковской области уже переступила порог в полмиллиарда гривен. Только за август она выросла на 8,63%, а с начала года сумма долга перед работниками предприятий региона увеличилась на 50%.

По данным Государственной службы статистики, в Харьковской области по состоянию на 1 сентября общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 546,1 млн грн. По сравнению с началом августа 2020 года задолженность по выплате заработной платы выросла на 8,3%, до 546,1 млн гривен. С начала года она увеличилась на 48,9%.Из общей суммы 255,4 млн грн долгов приходится на экономически активные предприятия. В августе задолженность перед их работниками выросла на 19%, а с начала года — более чем вдвое.Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине, по информации Госстата, в августе выросла на 0,6% и на 1 сентября 2020 года составила 3,421 млрд грн. В минувшем месяце сумма задолженности по зарплате работникам экономически активных предприятий возросла на 0,8% и на 1 сентября текущего года достигла 2,199 млрд грн.Рост задолженности по выплате зарплаты наблюдается в Ривненской (на 38,5%), Херсонской (на 19,2%), Кировоградской (на 18,2%), Харьковской (на 8,3%), Черниговской (на 7,8%), Черкасской (на 4,8%), Винницкой (на 3,4%), Днепропетровской (на 3,3%), Запорожской и Николаевской (на 2,5%) областях и Киеве (на 10,4%).При этом Харьковщина – в числе лидеров по сумме долга.Харьковщина оказалась в числе лидеров по сумме долга. Так, по данным Госстата, в абсолютном выражении наибольшая задолженность по выплате зарплаты к концу августа сформировалась в Донецкой (722,6 млн грн), Харьковской (546,2 млн грн), Днепропетровской (460,7 млн грн) областях и в Киеве (335,3 млн грн). Наименьшая задолженность к концу августа была зафиксирована в Черновицкой (3,4 млн грн), Закарпатской (4,8 млн грн), Хмельницкой (10,66 млн грн) и Житомирской (15,2 млн грн) областях.Сокращение же задолженности по заработной плате в августе 2020 года зафиксировано во Львовской (на 25,5%), Черновицкой (на 22,6%), Луганской (на 17,4%), Тернопольской (на 12,9%), Закарпатской (на 9,4%), Житомирской (на 8,7%), Донецкой (на 4,1%), Одесской (на 3%), Сумской (на 2,7%), Хмельницкой (на 1,1%), Полтавской (на 1%) областях.Госстат уточняет, что в отраслевом срезе в августе 2020 года задолженность по выплате заработной платы сократилась в сфере искусства, спорта и развлечений – на 56% (до 0,916 млн грн), образовании – на 7,4% (до 18,455 млн грн), в строительстве – на 5% (до 42,499 млн грн), в сфере информации и телекоммуникации -на 5% (и 10,257 млн грн), в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – на 4% (до 5,527 млн грн), в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 3,7% (до 16,036 млн грн).Задолженность по выплате заработной платы в августе 2020 выросла в сфере временного размещения и организации питания – на 26,4% (до 12,744 млн грн), в здравоохранении – на 22,5% (до 55,892 млн грн), в сфере предоставления других видов услуг – на 8,8% (до 0,483 млн грн), в профессиональной, научной и технической деятельности – на 2,4% (до 261,1 млн грн), в оптовой и розничной торговле – на 4,5% (до 32,312 млн грн), в сельском хозяйстве – на 4,1% (до 54,003 млн грн).