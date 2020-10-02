В спальных районах Харькова уже вовсю идет бойкая торговля картошкой с машин – горожане запасаются на зиму. Когда стоит покупать корнеплоды впрок, чтобы точно долежали до весны? И как выбрать универсальный сорт – и для варки, и для жарки?

Когда стоит покупать картошку впрок?

О чем расскажет цвет

И для варки, и для жарки

Как не нарваться на «странный» картофель

Специально для фанатов жареной картошки

Отечественная картошка – удел дачников

Что оставить на посадку

В салтовском дворе вот уже несколько дней с огромной фуры продают картошку. Самый востребованный зимой овощ отпускают мешками по восемь гривен за килограмм.– У нас два сорта. Красная называется «Беллароза», а белая – «Гранада». Из Чернигова привезли, – сообщил продавец Александр.Жительница соседней девятиэтажки Светлана забросала торговцев вопросами: какую взять, чтобы и поджарить с корочкой, и для пюре была хороша, да и за зиму чтобы не пропала?– На вкус и цвет товарищей нет – берут, кому какая больше нравится, – уклончиво отвечает продавец.– А вы какую предпочитаете? – не отстает женщина.– Нам больше «Гранада» нравится, – признается парень.Светлана решила взять мешок на пробу – благо, до зимы еще время есть. За двадцать с лишним килограммов заплатила более 180 гривен.– Сварим, пожарим, посмотрим, что через месяц с ней будет. А запастись еще успею, – говорит хозяйка.Недалеко от станции метро «Студенческая» ассортимент побогаче – вдоль тротуара, как на витрине, представлены как минимум пять сортов. Цена колеблется от семи до девяти гривен за килограмм.– Не знаю, какому сорту отдать предпочтение, – признается харьковчанка Ника. – Семья у нас молодая, запасы на зиму самостоятельно делаем впервые. Раньше, когда с родителями жила, даже не задумывалась об этом. Ну картошка и картошка, а тут, оказывается, такое разнообразие. Какую взять, как думаете? Смотрю, народ по два-три мешка тащит. Не рано ли? Мне кажется она и до Нового года не долежит.Когда покупать и как выбирать картошку на зиму, «Вечерний Харьков» поинтересовался у исполнительного директора Украинской ассоциации производителей картофеля Оксаны Руженковой.По словам эксперта, запасаться картошкой имеет смысл не раньше конца октября.– Я бы сейчас на зиму не затаривалась, – говорит Оксана Руженкова. – Я, например, покупаю картошку впрок в середине ноября. Фермеры начинают копать картофель примерно 15–20 августа. Они сортируют его и, естественно, в первую очередь продают тот, что имеет механические повреждения либо какие-то шероховатости, трещинки, которые со временем начнут подгнивать. Весь сентябрь и до последних чисел октября нужно покупать картошку исключительно для «хорошо поесть». Вроде бы и цена хорошая – можно было бы купить и сложить в погребе или на балконе. Но увы... Этот картофель придется постоянно перебирать. Либо нужно покупать в сетке с крупными ячейками, чтобы можно было увидеть подгулявшую картофелину и спешно отправить ее на приготовление. Так что рассчитывать на то, что купленная сейчас картошка простоит на балкончике в хорошо оборудованном пластиковом ящике до весны, не стоит. И если вам кажется, что вот сейчас вы накупите корнеплодов и отлично перезимуете, постарайтесь как-то себя сдержать как минимум до 20 октября.К тому же и цена на корнеплоды ближе к зиме может упасть.– Сейчас стоимость картофеля может оказаться относительно высокой. В Украину везут много российской и белорусской картошки, которая наверняка собьет цену, – говорит Оксана Руженкова. – В прошлом году именно так и было – в августе и сентябре цена была самой высокой, а потом начала снижаться.По словам Оксаны Руженковой, у многих фермеров из четырех-пяти посаженных сортов картофеля один обязательно будет с красной кожурой. Но такая картошка таит один секрет, который нужно знать при покупке.– На красной кожуре меньше видны механические повреждения. И покупая картошку мешками, их можно просто не заметить. Лишь в процессе чистки под кожурой обнаруживаются темные пятна – «синяки», как называют их фермеры, полученные картошкой при перебрасывании с комбайна в машину, – говорит эксперт. – Несмотря на то что картофель – достаточно твердый корнеплод, при уборке он получает всевозможные повреждения, царапинки, которые на красных сортах не видны. Покупая кранокожурный сорт, не стесняйтесь внимательно рассматривать картофелины. Если овощи выращены на песчаном грунте, изъяны увидеть можно, а если на черноземе, суглинке, обнаружите их только при чистке.Самый большой позор для картофелевода, по словам Оксаны Руженковой, когда из килограмма выходит 400 граммов очистков, а для потребителя это удар по карману.– Нужно выбирать максимально ровные картофелинки, смотреть, нет ли на них следов от ударов, сколов, зеленых бочков. И брать желательно не в закрытых мешках, а в сетках, чтобы плоды можно было рассмотреть, – советует специалист. – Хранить картошку нужно в прохладном помещении.В Украине для промышленного производства картофеля в основном используются сорта иностранной селекции. В топ-10 наиболее популярных входят «Беллароза», «Ривьера», «Гранада», «Королева Анна», «Аризона», «Сифра», «Коломбо», «Ред леди», «Мелоди». Как раз эти сорта в основном и продаются с машин.Самая, наверное, любимая украинцами картошка – «Беллароза» немецкой селекции.– Кожура у нее красная, а мякоть – кремовая. Нередко можно услышать, как продавцы ходят по дворам и кричат «Беллароза, Беллароза»», чтобы заманить покупателей. И если при этом подсовывают светлый картофель – это наглая ложь, – предупреждает Оксана Руженкова.Еще два сорта, которые пользуются популярностью и хороши в приготовлении – «Гранада» и «Королева Анна», – тоже из Германии.– Их определить очень легко. Кожура у них белая, а картофелина имеет продолговатую форму. В Европе селекционеры забраковали эти сорта, они популярны всего лишь в трех странах – Беларуси, Украине и Молдове. В частности, президент нашей ассоциации Николай Пономаренко дал этим двум сортам практически вторую жизнь, – рассказывает Оксана Руженкова. – Европейцам не нравится продолговатая форма, они консерваторы и предпочитают круглую. А украинские хозяйки очень довольны, потому что чистить ее, особенно скребком – одно удовольствие.Вышеупомянутые три сорта, по словам эксперта, хороши тем, что пригодны и для варки, и для жарки.– Сейчас на рынке очень много сортов, которые пригодны либо для жарки, либо для пюре. А вот эти три сорта – универсальные, – уверяет специалист. – Зачастую хозяйки приходят на базар и говорят: «Мені на все». Наши люди не хотят никакой сегментации – им хочется, чтобы картошка была пригодна ко всему. И эти универсальные сорта удовлетворяют запрос потребителя.«Мелоди» – еще один сорт невероятно вкусной картошки голландской селекции.– Она правильной круглой формы. Ее охотно берут супермаркеты, она котируется у фермеров. И кто оценил ее вкус, на другие сорта не переходит, – замечает Оксана Руженкова.А вот «Ривьера» голландского происхождения, которой очень много на рынке, хороша до Нового года.– Картофелины красивые, круглые, крупные – очень привлекательный товарный вид. А мы как потребители как раз покупаем «глазами». Но... это ранний сорт картофеля. В Украине его часто выращивают в два оборота, собирая два урожая. Ранний картофель сажают очень рано и собирают первый урожай уже в июле. В начале июля можно опять посадить и на юге спокойно собрать в ноябре еще один урожай. Такую картошку хорошо употреблять в пищу осенью – она прекрасна в супе, великолепна в жарке. Но когда мы встречаем в супермаркете этот же картофель в январе-феврале, то по сравнению со среднепоздними и поздними сортами он кажется безвкусным. Дело в том, что ранние сорта всегда более легкие на предмет содержания сахаров и крахмала. И зимой, когда человеку хочется пищи посытнее, этот картофель покажется, мягко говоря, странным. Каждому сорту свое время.Если вы фанат жареной картошки – не проходите мимо «Инноватора», «Челенджера», «Донаты», «Прады» и «Арсенала».– Чаще всего для жарки используется картошка с белой кожурой и белым мякишем. В супермаркетах, кстати, так и пишут: «Картофель для жарки». Варить такую картошку и не пытайтесь – она будет «стеклянная». А вот для жарки она идеальна – не расползается, соломинка от соломинки отделяется. На рынке ее не очень много, но если найдете «Иннноватор», который выращивают в Украине, – хватайте с руками и ногами. Это будет самая вкусная жареная картошка, которую вы когда-либо пробовали, – уверяет Оксана Руженкова.Кстати, чем больше крахмала в картошке, тем больше она пригодна для жарки, тем меньше расползается.– Крахмальный сорт картошки хозяйки заметят сразу. Если пюре не спрятали на ночь в холодильник, наутро оно приобретет серо-землистый цвет, – предупреждает эксперт. – Такую картошку нужно поставить на балкон, где невысокая температура – крахмал перейдет в сахара и получится невероятная картошка, сытная и вкусная, просто великолепная для жарки.Кстати, в Европе любят картошку не только в виде пюре или фри – там обожают крокеты.– Блюдо, не совсем привычное для нас, популярно в Германии и Франции. Это шарики из картофельной муки, обжаренные во фритюре. Получаются махонькие вкусные картофелинки с хрустящей корочкой, – делится впечатлениями Оксана Руженкова.Среди отечественных сортов картошки наиболее известны «Славянка», «Щедрик», «Сувенир черниговский», «Скарбниця», «Княгиня». Однако, к сожалению, качественной картошки украинской селекции, по словам Оксаны Руженковой, практически нет.– Во-первых, семян отечественных сортов производится настолько мало, что их просто недостаточно для промышленной посадки. Кроме того, отечественные семена отличаются плохой всхожестью. Представьте, что мы посадили сто гектаров, а взойдет только 70%. На даче в получившиеся пробелы можно тыкву или помидоры досадить, а если это огромные залысины на поле? Именно поэтому украинская картошка – удел дачников-огородников или фермеров, у которых всего полгектара-гектар земли, – считает эксперт.Кстати, еще одна проблема отечественной селекции – далекая от идеала форма картофелин. Хозяйки сетуют, что уж очень много приходится вырезать всевозможных уголков, выступов и ямок, в результате 300–400 граммов из килограмма картошки легко уходят в мусорное ведро. Хотя сами корнеплоды – вкусные, разваристые.Тем не менее, мелкие фермеры отечественную картошку выращивают с удовольствием, потому что «її вирощувала ще моя бабуся».– Чтобы не тратить деньги на семена (они сегодня довольно дорогие, килограмм стоит 12–18 гривен), фермеры специально выбирают мелкую картошку на посадку. Либо же разрезают более крупную картофелину так, чтобы на каждом кусочке обязательно оставался хотя бы один глазок, который даст росток. Хотя это неправильно, потому что чем больше ростков вырастет из картофелины, тем больше завязь под кустом, – говорит Оксана Руженкова.Эксперт не советует оставлять такую картошку на посадку.– Если вы берете импортные сорта и осталась какая-то мелочь – на даче или огороде ее можно запросто посадить – получится максимум третья или четвертая репродукция. И урожай соберете. А вот у отечественной картошки, которая выращивается по 8–16 лет, урожайность низкая, хотя селекционеры и говорят, что нашу картошку можно выращивать вечно. Все равно необходимо проводить сортозамену, – уверена Оксана Руженкова. – Нравится «Славянка» или «Щедрик» – ешьте в свое удовольствие, но сажать нужно все-таки качественный семенной материал, приобретенный в специализированных магазинах, у крупных фермеров или в Институте картофелеводства НААН Украины, на его опытных станциях.