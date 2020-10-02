У меня возникли вопросы по начислению пенсии. Посещать Пенсионный Фонд лично в разгар эпидемии коронавируса не хотелось бы. Подскажите, можно ли решить свои вопросы дистанционно? Николай Анатольевич

В Пенсионном Фонде Украины советуют зарегистрироваться на вебпортале электронных услуг ПФУ. В личном кабинете есть возможность:– подать заявление о назначении пенсии в «одно касание», заявление о перерасчете пенсии;– получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5 / ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж и др.);– подать анкету застрахованного лица для внесения изменения или уточнения данных в Реестр застрахованных лиц;– подать обращение (заявление, жалобу, предложение)– активировать услугу бесплатного СМС-информирования (относительно назначения / перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страхового стажа).Кстати, в телефон можно загрузить мобильное приложение «Пенсионный фонд» и получить доступ к электронным сервисам ПФУ в удобном формате.На информационной странице портала Пенсионного фонда вы можете подать:– электронное обращение в соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан» по ссылке: Для общественности / Обращения граждан / Электронное обращение / Электронное обращение (формуляр);– электронный запрос на информацию согласно Закону Украины «О доступе к публичной информации» по ссылке: Для общественности/ Доступ к публичной информации / Электронный запрос на публичную информацию / Электронный запрос на публичную информацию.Также задать интересующие вопросы можно через контакт-центр Пенсионного фонда по телефонам:– с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00; в субботу – с 8.00 до 14.00.