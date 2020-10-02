Изъятие из оборота мелких купюр, призыв на военную службу и местные выборы в условиях карантина – второй месяц осени вносит немало изменений в нашу жизнь. К чему еще готовиться харьковчанам?

25-копеечная монета уходит в историю

Школьники освободят территорию для выборов

Включайте ближний свет

План призыва снизился

До выборов электричество не подорожает

Переходим на зимнее время

В октябре 2020 года харьковчан ждет ряд изменений. Некоторые их них станут для для нас в новинку.С 1 октября харьковчане уже не смогут рассчитаться за проезд, купить что-то в магазине или заплатить в кафе банкнотами старого образца и 25-копеечными монетами.Нацбанк выводит из оборота монеты номиналом 25 копеек, а также гривенные банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 старого образца, которые были введены в оборот до 2003 года. Обменять эти деньги можно будет лишь в финансовых учреждениях. До 30 сентября 2021 года включительно их будут принимать во всех украинских банках, а до 30 сентября 2023 года включительно – только в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, Приватбанк, «Райффайзен Банк Аваль», ПУМБ).В октябре Минобразования рекомендует отправить школьников на осенние каникулы, тогда как обычно детвора отдыхает в это время года в начале ноября. Итак, согласно рекомендациям МОН, осенние каникулы начнутся в четверг, 22 октября, и закончатся в пятницу, 30 октября. Дети получат 11 дней для отдыха. Изменение привычного графика связано с проведением местных выборов в Украине, поскольку избирательные участки расположены, как правило, в школах.И, конечно же, наиболее ожидаемое событие осени – местные выборы, которые должны состояться 25 октября. В этот день будем избирать облсовет, горсовет, мэров, сельских и поселковых голов. Параллельно будут проведены первые местные выборы в объединенные территориальные громады (ОТГ) и новые районные советы. Выборы-2020 будут проходить согласно новому Избирательному кодексу, в условиях нового административно-территориального устройства и карантина. А посему, отправляясь на избирательный участок, не забудьте маску, собственную ручку, ну и, конечно же, паспорт.Многие «новации» второго месяца осени уже стали привычными для харьковчан. Так, согласно ПДД с 1 октября водителям нужно включать дневные ходовые огни при выезде из населенного пункта. Если конструкция автомобиля их не предусматривает, нужно включать ближний свет фар. Эта норма действует с октября по май и обязательна к исполнению, чтобы уменьшить аварийность на дорогах. За нарушение – штраф в размере 425 гривен. Работающие габаритные огни увеличивают видимость автомобиля для пешеходов и других участников движения.Еще одно традиционное событие октября – осенний призыв, который стартовал уже сегодня, 1 октября. В отличие от весенней призывной кампании, сроки осеннего призыва не сдвигаются. С 5 октября по 18 декабря планируется отправка молодого пополнения в воинские части. Особенность осенней призывной кампании этого года – снижение планового задания по срочникам, в том числе для Харьковской области. Для нашего региона план без резерва составляет 950 призывников, тогда как весной обязательное количество призывников составляло 1140. Комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин пояснил это тем, что увеличивается количество военнослужащих по контракту. Половина нынешних призывников пойдет служить в Вооруженные Силы Украины, остальные – в другие воинские формирования: Национальную гвардию, Госпогранслужбу и Госслужбу специального транспорта. Около 20% призывников будут проходить службу в Харьковской области. Военнослужащие, поступившие на службу в рамках призыва, не будут привлекаться к участию в операции ООС на территории Донецкой и Луганской областей.На середину октября традиционно приходится старт отопительного сезона. Однако эта дата может сдвинуться в зависимости от температуры за окном. Для включения батарей необходимо, чтобы среднесуточная температура на протяжении трех дней дне поднималась выше восьми градусов. С включением отопления тратить на оплату коммунальных услуг придется существенно больше. Тем же, кто получает субсидию, госпомощь пересчитывают автоматически, если в семье или имущественном положении ничего не изменилось.А вот электричество в октябре не подорожает – в Минэнерго опровергли информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения с 1 октября. Цена (с НДС) останется прежней: до 100 кВт.ч – 90 коп. за кВт.ч, более 100 кВт.ч – 1,68 грн за кВт.ч.Привычным действием для второго месяца осени стал и переход на зимнее время, который состоится в ночь с 24 на 25 октября. В последнее воскресенье месяца в 4.00 стрелки часов необходимо перевести на один час назад. При этом электронные показатели большинства цифровых устройств – компьютеров и смартфонов – автоматически изменятся на 3.00. Напомним, переход на зимнее время происходит в Украине согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13.05.1996 «О порядке исчисления времени на территории Украины».Кстати, напоминаем еще об одном октябрьском событии, которое не так давно вошло в нашу жизнь: в среду, 14 октября, – выходной день в честь государственного праздника Дня защитника Украины. Этот день официально считается нерабочим с 2015 года. Так что в октябре харьковчан ждет десять выходных дней.