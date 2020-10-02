Установка индивидуальных счетчиков газа населению должна осуществляться за счет газораспределительных компаний.

Что предусматривает закон

Иногда приходится обращаться в суд

Каковы расходы

Министерство юстиции предоставило украинцам разъяснения по вопросу о том, кто должен платить за установку индивидуальных счетчиков газа.– Определить фактическое потребление природного газа в отдельной квартире невозможно, если установлен общедомовой узел учета природного газа. Поэтому отдельному потребителю может избыточно начисляться абонентская плата за использованный природный газ, – отмечают в Минюсте. – Решить проблему можно с помощью установки индивидуального счетчика газа. Но за чей счет?Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривает, что финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории.Таким образом, газораспределительные предприятия обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, где газ используется для подогрева воды и приготовления пищи.В соответствии с законом "О защите прав потребителей", государство обеспечивает защиту прав потребителей; предоставляет возможность свободного выбора продукции; гарантирует приобретение или получение продукции в объеме, достаточном для поддержания здоровья и жизнедеятельности граждан.Права потребителя считаются нарушенными, если исполнитель услуги навязывает такие условия ее получения, которые нарушают принцип равенства сторон договора.Если потребитель платит за газоснабжение по установленным тарифам, в которых предусмотрены расходы и на установку счетчиков газа (в том числе индивидуальных), то компания обязана предоставлять услуги, которые уже оплачены.Минюст приводит пример успешного отстаивания потребителем своих интересов в суде. В Харьковской области женщина настаивала на том, что индивидуальный счетчик газа в ее жилье должен быть установлен за счет газораспределительной компании «Харьковгаз». Сначала она обратилась с соответствующим заявлением в саму компанию.– Однако в ответном письме «Харьковгаз» сообщил, что финансирование работ по установке индивидуальных счетчиков газа в каждой отдельной квартире не предусмотрено. Компания предложила женщине самой оплатить установку счетчика в квартире, – рассказывают в министерстве. – По словам юристов, к которым обратилась женщина, отказ компании «Харьковгаз» установить индивидуальный счетчик прямо противоречит требованиям законодательства. Поскольку досудебного урегулирования данного вопроса не произошло, было подано исковое заявление в суд.Суд первой инстанции принял решение в пользу клиентки и удовлетворил иск в полном объеме. Не согласившись с решением, ответчик по делу («Харьковгаз») подал апелляционную жалобу. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу компании Харьковгаз без удовлетворения (www.reyestr.court.gov.ua/Review/86131748).На основании решения, вступившего в законную силу, истец получил исполнительный лист и передал в отдел исполнительной службы для принудительного исполнения.Еще в январе 2019 года Кабмин принял постановление о том, что «Нафтогаз» должен за свой счет установить бытовым потребителям индивидуальные счетчики газа. Тогда в Минэнерго сообщили, что на эти цели необходимо приблизительно 2,5 млрд грн, а установить счетчики необходимо в квартирах и домах 3,3 млн потребителей.