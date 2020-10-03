Кабмин изменил стандарт среднего образования. Как говорят в правительстве, утвержденные критерии знаний отвечают требованиям современного технологического мира. Стандарт вступит в силу с 2022 года и будет касаться учащихся, обучающихся по двенадцатилетней программе.

Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт базового среднего образования – до девятого класса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство утвердило базовые навыки и умения, которыми должны будут обладать выпускники «Новой украинской школы».По его словам, стандарт включает в себя 11 критериев знаний, которые отвечают требованиям современного технологического мира. Среди них:– свободное владение государственным языком;– способность общаться на иностранных языках;– математическая и технологическая компетентность;– инновационность и открытость к новым идеям;– предприимчивость и финансовая грамотность;– способность учиться на протяжении жизни.Также премьер сообщил, что педагоги будут иметь так называемую академическую свободу, а школы будут обеспечены всеми ресурсами, в частности электронными и технологическими решениями – родители смогут отслеживать, как учатся их дети.Стандарт вступит в силу с 2022 года и будет касаться учащихся, обучающихся по двенадцатилетней программе.