Кабмин изменил стандарт среднего образования. Как говорят в правительстве, утвержденные критерии знаний отвечают требованиям современного технологического мира. Стандарт вступит в силу с 2022 года и будет касаться учащихся, обучающихся по двенадцатилетней программе.Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт базового среднего образования – до девятого класса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство утвердило базовые навыки и умения, которыми должны будут обладать выпускники «Новой украинской школы».
По его словам, стандарт включает в себя 11 критериев знаний, которые отвечают требованиям современного технологического мира. Среди них:
– свободное владение государственным языком;
– способность общаться на иностранных языках;
– математическая и технологическая компетентность;
– инновационность и открытость к новым идеям;
– предприимчивость и финансовая грамотность;
– способность учиться на протяжении жизни.
Также премьер сообщил, что педагоги будут иметь так называемую академическую свободу, а школы будут обеспечены всеми ресурсами, в частности электронными и технологическими решениями – родители смогут отслеживать, как учатся их дети.
Стандарт вступит в силу с 2022 года и будет касаться учащихся, обучающихся по двенадцатилетней программе.