На днях в Харьков поступила первая партия троллейбусов марки PTS, которые были профинансированы Укргазбанком на условиях финансового лизинга. В частности, три новых современных троллейбуса уже готовы к выходу на рейсы.

Как сообщают в пресс-службе банка, соглашение финансового лизинга подписано с местным коммунальным предприятием «Салтовское трамвайное депо». В целом город планирует закупить полсотни таких троллейбусов. Общая стоимость этого масштабного проекта обновления общественного транспорта составляет около 14,3 млн евро.«Коммунальные предприятия нуждаются в поддержке, поэтому мы предлагаем простую программу финансового лизинга с максимально удобными и лояльными условиями финансирования, это без излишней нагрузки на бюджет помогает обновить городской транспорт», - объясняют в Укргазбанке.Троллейбусы PTS 12 выпускаются в Броварах предприятием ООО «Политехносервис», известным своими системами управления СТТ-01, которыми комплектуются троллейбусы Богдан. Однако на предприятии решили пойти дальше и начать производство собственных троллейбусов с автономным ходом на базе белорусского кузова МАЗ-203Т. Это предприятие стало уже седьмым производителем троллейбусов в Украине.В частности, в новых троллейбусах автономного хода хватит до 50 км. Такие троллейбусы PTS-12 уже курсируют по улицам Винницы.«Банк плодотворно сотрудничает с муниципалитетами во всех уголках страны, доступные условия кредитования на мероприятия по энергоэффективности и ремонтные работы. Впрочем, львиная доля проектов - это, все же, модернизация транспорта. Особенно приятно, что в украинских городах все чаще появляется новый транспорт именно украинского производства », - отмечают в банке.Проекты развития экологически безопасного транспорта - приоритет Укргазбанка, который имеет статус ведущего Экобанка с многолетним опытом реализации масштабных энергоэффективных проектов в Украине.