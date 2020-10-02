Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-26, которая произошла 25 сентября возле Чугуева Харьковской области.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.Досудебное расследование продолжается. Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.Самолет АН-26 потерпел крушение вечером 25 сентября возле Чугуева Харьковской области. После падения самолет загорелся. На борту находились 27 человек, из них 20 - курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. В результате катастрофы погибли 25 человек. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии, на следующий день один из них скончался.