Нет пушным фермам, фуа-гра и охоте – в эти выходные зоозащитники Харькова приглашают неравнодушных харьковчан на митинг, чтобы заявить, что животные имеют право на гуманное обращение.

Каждый год 4 октября, во Всемирный день защиты животных, зоозащитники всего мира выходят на марши и митинги, чтобы продемонстрировать свою заботу о животных, рассказала «Вечернему Харькову» представитель ОО «Открытые клетки Украины» Андриана Федевич. В этом году зоозащитные организации Украины объединились, чтобы вместе провести акцию и заявить на всю страну: животные имеют право на гуманное обращение. Акция состоится и в Харькове в это воскресенье, 4 октября, в 12.00 на ул. Университетской – около исторического музея.– Мы выступаем против пушных ферм в Украине, в связи с чем поддерживаем законопроект №2360. Мы против производства и продажи фуа-гра, против использования животных в цирке, против эвтаназии бездомных животных и охоты. Мы – за прекращение функционирования контактных зоопарков, дельфинариев, против фотоуслуг и попрошайничества с животными, за создание локальных муниципальных служб спасения животных, за введение веган-опций в учебных заведениях, за создание центров реабилитации животных, за оборудование площадок для выгула домашних животных, – перечисляет требования зоозащитников Андриана Федевич. – Кстати, впервые мы поднимаем тему защиты сельскохозяйственных животных. Еще одно из важных требований, чтобы украинское законодательство было имплементировано в соответствии с законами ЕС.По мнению активистки, реализовать зоозащитные проекты в Украине вполне реально – была бы политическая воля.– Есть немало стран, которые успешно отказались от использования меха – Франция, Дания и т.д. Нашим польским соседям удалось запретить в стране производство натурального меха. Недели три назад были опубликованы кадры одной из самых больших в мире меховых ферм, которая считалась образцовой. Кадры ужасные, они потрясли весь мир. После увиденного, собрался польский сейм и принял законопроект о запрете производства меха в стране. При этом Польша – одна из стран, где производится больше всего меха в мире, и там меховых животных гораздо больше, чем в Украине, – говорит Адриана Федевич. – Мы же требуем ввести запрет на производство меха с адаптационным периодом в пять лет. То есть меховой промышленности дается пять лет, чтобы его закрыть. Натуральный мех уже отходит в прошлое, и если мы хотим идти в Европу – надо делать это своевременно.Что касается, например, приютов для животных, которых забирают из кафе, ресторанов, частных зверинцев, то они уже есть в Украине – им просто необходимо больше помощи со стороны государства.Например, во Львовской области есть приют «Домажир», куда отправляют медведей. В Киевской области есть приют «Рефуджио», в котором содержатся домашние животные, а также те, которые каким-то образом попали в сферу развлечений, – говорит Адриана Федевич. – Уверена, гуманное отношение к животным не является какой-то недосягаемой целью, ничего невозможного мы не требуем.