Рассказать об искусстве можно, превратив его в увлекательную игру – арт-хаб «Цветная капуста» поделится уникальным опытом вовлечения детей в творческий процесс. Энтузиасты продемонстрируют свои наработки на театрально-художественным мастер-классе.

Никакого противостояния

Постепенно рождается история

Дети сами создают кукол

Опыт работы изложили пошагово

Брошюры есть в свободном доступе