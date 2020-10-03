Рассказать об искусстве можно, превратив его в увлекательную игру – арт-хаб «Цветная капуста» поделится уникальным опытом вовлечения детей в творческий процесс. Энтузиасты продемонстрируют свои наработки на театрально-художественным мастер-классе.Платформа культурных инициатив «Изоляция» вместе с кураторами и художниками создала серию брошюр «Лаборатория современного искусства» для родителей, учителей и всех заинтересованных. В серии — семь бесплатных брошюр, по которым взрослые с детьми могут изучать современное искусство. Их писали практикующие украинские художники и кураторы. Например, есть брошюра, посвященная выставочной концепции «Белый куб», брошюра о современной музыке, о перформансе и детском театре.
Кстати, последнюю писали харьковчане – художник Мария Коломиец и режиссер-постановщик Егор Мартыненко. В ней они рассказывают о методах работы арт-пространства «Цветная капуста».
Никакого противостояния
– «Цветная капуста» – новый экспериментальный проект, который я пытаюсь внедрить в жизнь. Это арт-хаб, небольшое пространство, где я вместе со своими соратниками – актрисой и режиссером – занимаюсь творчеством с детьми, – делится с «Вечерним Харьковом» Мария Коломиец. – У нас есть актерские, художественные занятия. Мы придумываем разные проекты – допустим, создать с детьми какой-то спектакль – и осуществляем их.
Уникальный подход «Цветной капусты» к детям заключается в отмене противопоставления ученик-учитель.
– Принцип у нас таков, что с детьми мы работаем как с партнерами. Нам интересно таким образом выстроить образовательный процесс, чтобы дети сами выступали в роли авторов, создавая собственное художественное произведение, – продолжает Мария Коломиец.
Вот о том, как раскрыть творческий потенциал ребенка, создавая и превращая искусство в свободную и увлекательную игру, и рассказывают авторы брошюры на примере своей деятельности. Они описывают свой практический опыт, который показывает, как сделать искусство – театр, уличные инсталляции, перформанс – методом коммуникации между родителями и детьми.
Постепенно рождается история
По словам Марии Коломиец, удобнее всего «Цветной капусте» работается в формате дневных лагерей.
– На каникулах мы объявляем набор в лагерь – нам привозят с утра детей, а вечером забирают. Каждый набор посвящен определенной теме – например, театру. И вместе с режиссером Егором Мартыненко мы ставим с детворой спектакль, – рассказывает Мария.
За основу взяли игру, которую придумал Егор. Называется она «Белиберда – раз, два, три».
– Когда начинается игра, каждый ребенок в группе по указанию ведущего должен «на раз-два-три» произнести какое-то слово. Игра называется «Белиберда», потому что таких слов в жизни не существует – это просто случайный набор букв и слогов. Ребенок наделяет слово характерными признаками, то есть буквально на ходу придумывает, каким он его видит. И постепенно рождается персонаж для будущей пьесы. Затем следующий, и так далее – по кругу. Все слова с характеристиками записываются, – рассказывает Мария Коломиец. – Дети, которые не участвуют в разработке персонажей, придумывают сюжет будущей постановки. И постепенно рождается история. Участники начинают ее обсуждать, развивать, выстраивать сюжетную линию. А Егор как режиссер помогает этому процессу, ведь в пьесе должны быть завязка, кульминация, должна возникнуть некая провокация, чтобы закрутился сюжет, просел чего нужно прийти к какому-то финалу. И что важно – все это придумывают дети.
Дети сами создают кукол
Когда уже есть готовая история, наступает второй этап – превращение воображаемых персонажей в реальных кукол.
– Такую технику придумала моя дочь, – улыбается Мария. – Мы берем баклажку – это туловище, прикрепляем к ней надувной шарик – это голова, через баклажку продеваем веревочки – это руки-ноги. Затем оклеиваем баклажку пластилином, придавая ей необходимую форму в соответствии с характеристиками персонажа. А сверху уже сформированное туловище и шарик оклеиваем папье-маше – бумагой, вымоченной в клейстере. Она высыхает, становится твердой, после чего мы приступает к раскраске куклы.
С помощью таких самодельных кукол дети разыгрывают сюжет, который сами же придумали. Так, например, появился на свет спектакль «АкротажЫ» – из слова, которое придумали дети.
– Мы здесь выступаем как провокаторы процесса, зачинщики, но нам важно, чтобы это был максимально продукт детского творчества, – говорит Мария Коломиец. – Занятия рассчитаны на ребятишек школьного возраста – 6–12 лет.
Опыт работы изложили пошагово
Свой опыт работы с детьми авторы описывают в брошюре – как упражнения, которые можно применить на практике, как, например, упражнение «Белиберда – раз, два, три» или перформанс о доверии.
– Кроме того, мы рассказываем об известных художниках, которые являются для нас вдохновителями и учителями – говорит Мария Коломиец. – Я упоминаю их и провожу параллель между их творчеством и тем, что делаем мы. Брошюра проиллюстрирована множеством фотографий.
Презентация брошюры о «Цветной капусте» запланирована на 15 октября, на которой авторы расскажут о своей практике и покажут театрально-художественный мастер-класс.
Брошюры есть в свободном доступе
«Лаборатория современного искусства» является программным онлайн-продолжением мобильного культурного центра «Гуртобус». Это «ДК на колесах», автобус, переделанный под мобильную арт-лабораторию. Автобус путешествует по Украине с творческими мастер-классами, выставками, лекциями художников.
Все семь брошюр серии «Лаборатория современного искусства» есть в свободном доступе, их можно скачать на сайте «Изоляции».