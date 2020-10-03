Выбор стиральных порошков сегодня огромен, однако далеко не все из них оправдывают наши ожидания. Как же сделать правильный выбор? В этом читателям «Вечернего Харькова» помог разобраться генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология», кандидат экономических наук, участник 6-й рабочей группы Европейской экономической комиссии ООН (Женева) Владимир Величко.

Генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир ВеличкоКомпоненты, из которых состоят стиральные порошки, условно можно разделить на две основные группы: поверхностно-активные вещества (ПАВ) и дополнительные вещества, или активаторы. Каждый из этих компонентов выполняет определенные функции.– ПАВ являются основой всех синтетических моющих средств и отвечают за отделение загрязнения от ткани. В качестве активаторов используются энзимы (уничтожают трудно выводимые пятна белкового происхождения), отбеливающие вещества, полифосфаты (смягчают воду), а также отдушки, стабилизаторы пены и т.п. При профессионально составленной рецептуре порошка чистота ткани гарантирована, – поясняет Владимир Величко.Есть вещества, информация о которых указывается лишь в случае, если их массовая доля составляет более 0,2% состава моющего средства. Речь идет о содержании в порошке фосфатов, фосфонатов, анионных, катионных, амфотерных и неионогенных поверхностно-активных веществ, отбеливателей на основе кислорода и хлора, этилендиаминтетрауксусной и нитрилотриуксусной кислот и ее солей, а также фенолов. этом их наличие обозначается в диапазоне массовой доли: менее 5 %; от 5 до 15 %; от 15 до 30 %; более 30 %.– Поскольку доказано, что фосфаты и другие соединения фосфора могут нести вред человеку и окружающей среде, их содержание в порошке ограничивается, – отмечает Владимир Величко. – Так, общее содержание фосфора не должно составлять или превышать 0,5 г в рекомендованном количестве и/или дозировке стирального порошка для использования в основном цикле процесса стирки в жесткой воде для стандартной загрузки стиральной машины. Только после успешных испытаний моющего средства на содержание в нем фосфатов и других соединений фосфора, возможно его введение в обращение.Информация о наличии в составе моющего средства таких составляющих веществ, как энзимы, дезинфектанты, оптические отбеливатели, отдушка, консерванты, отмечается независимо от их массовой доли.Сегодня в Украине действует Технический регламент моющих средств, который определяет основные требования к самим моющим средствам и к входящим в их состав ПАВ. К этим требованиям, помимо обязательной маркировки, относится способность к первичному и полному биологическому разложению ПАВ.– Уровень полного биологического разложения ПАВ, входящих в состав моющего средства, должен составлять за 28 дней не менее 60% (по двуокиси углерода) или 70% (по общему органическому углероду). Уровень первичного биологического разложения ПАВ должен составлять не менее 80%. Испытания порошков на биологическое разложение проводятся по методам, установленным национальными стандартами. Моющее средство может вводиться в обращение, если оно прошло такие испытания с положительным результатом, – подчеркивает Владимир Величко.