Поломанные ветки, поврежденные автомобили, разбитые окна, травмированные люди – ураган, который пронесся над Харьковом, натворил немало бед. Сильный ветер выкорчевывал деревья, ломал ветки и швырял их в окна домов, в припаркованные автомобили, в прохожих.

Так, на территории ХПИ крупная ветка упала на голову студентке. Девушка потела сознание. На помощь к ней бросились прохожие, вызвали скорую помощь. До приезда врачей парень и девушка, случайно оказавшиеся рядом, пытались реанимировать пострадавшую. Позже медики сообщили, что жизни девушки ничего не угрожает.По словам руководитель пресс-службы НТУ «Харьковский политехнический институт» Елены Розовой, от падения ветки пострадали сразу две студентки, которые проходили на тот момент между корпусами. Первокурсница Учебно-научного института химических технологий и инженерии НТУ «ХПИ» потеряла сознание. У второй студентки – гематома. Скорая увезли обеих девушек в больницу. Место ЧП оградилиНа Московском проспекте упавший ствол блокировал движение трамваев, а в Киевском районе упавшее дерево на улице Сумской пробило лобовое стекло автомобиля Mitsubishi.На Большой Панасовской дерево упало на трамвайные провода и заблокировало движение транспорта: коммунальщикам пришлось ремонтировать контактную сеть.По официальной информации мэрии, от сильного ветра в Харькове упало семь деревьев и 12 крупных веток. Деревья упали в разных районах города: на ул. Мира, 11 (Индустриальный район), в районе пересечения ул. Дудинской и Григорьевского шоссе (Новобаварский район), на ул. Белой акации (Шевченковский район), на ул. Котлова, 108 и 181 (Холодногорский район), ул. Астрономической, 7 (Киевский район), пр. Льва Ландау (Слободской район).Крупные ветки отломились и упали возле ДК ХТЗ, в районе пересечения пр. Ново-Баварского и окружной дороги, ул. Конотопской и пр. Ново-Баварского, на ул. Деревянко, ул. Елизарова, ул. Амосова, ул. Краснодарской, Салтовском шосе, ул. Академика Павлова, ул. Героев Труда, пр. Льва Ландау и др.