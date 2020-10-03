Нарушение плановой вакцинации, в частности, против полиомиелита приведет к вспышке инфекционных болезней. Между тем за пять месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Полиомиелит опасен

– Вакцинация – единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций, – говорят в ЦОЗ.Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита оценила риск передачи инфекции в 41 стране региона.Риск в Украине отнесли к категории высоких. Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%, считают специалисты.Согласно рекомендациям ВОЗ, если в стране вакцинированы более 95% населения, то распространение вируса прекратится. На 1 июня 2020 года, только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).По расчетам нынешней тенденции за пять месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, что недостаточно для формирования коллективного иммунитета – необходимо 95%.Темпы вакцинации от кори, паротита и краснухи за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 снизились на 20%.– Вакцинация во время пандемии Covid-19 является безопасной, – отмечают в МОЗ.Полиомиелит – острое вирусное заболевание, которое поражает нервную систему, способно привести к параличу и даже смерти. В среднем умирают 5% больных, в основном от паралича дыхательной системы. Среди распространенных осложнений – деформация позвоночника и конечностей, пневмония, миокардит, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением, язвами, кишечной непроходимостью.