Харьковщина лидирует по ежедневному приросту заболевших коронавирусом. Переполненные ковидные больницы принимают только «тяжелых» пациентов. В медучреждениях – острый дефицит медперсонала и нехватка качественного оборудования. Количество летальных исходов неуклонно растет. Тем не менее под новые критерии красной зоны Харьков не попадает.Рекордное число инфицированных коронавирусом в Харьковской области уже перевалило за полтысячи в сутки. И такая статистика, по словам директора Харьковского областного лабораторного центра Любови Махоты, связана вовсе не с увеличением количества проводимых тестов.
– Мы уже вышли на стабильный уровень проводимых тестов, то есть количество случаев заболевания действительно растет, причем уверенно, – сообщила «Вечернему Харькову» Любовь Махота. – Связано это с поголовным несоблюдением карантинных мер. И если в метро большинство людей надевают средства защиты, то наземный транспорт переполнен и масочный режим там вообще не соблюдается. Сколько я ни ездила в маршрутках, только один раз видела водителя в маске.
Область лидирует и по количеству летальных исходов, причиной которых стала коронавирусная инфекция.
– В основном это люди из группы риска. У всех, как правило, сопутствующие хронические заболевания, – говорит Любовь Махота. – Анализ летальных исходов показывает, что половина из них – люди, страдающие ожирением. А также сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, хроническими недугами почек, легких. Ну и зачастую люди старше 60 лет.
С ростом заболеваемости увеличивается и число госпитализированных. Ежедневно в больницы с Covid-19 попадают более ста человек. На больничных койках сейчас уже около тысячи пациентов, из них более 700 – в Харькове Скорые выстраиваются в очередь к приемным отделениям, больницы переполнены.
На сегодняшний день больных коронавирусом принимают областная инфекционная больница, областной диспансер радиационной защиты населения, 13-я, 17-я, 18-я, 25-я городские больницы.
В детской инфекционной больнице сейчас лежат 67 детей с подозрением на коронавирус или с уже установленным диагнозом. За все время положительный результат на Covid-19 получили 715 детей.
В областной инфекционной больнице заняты все 315 мест. Только 28 сентября туда госпитализировали 76 больных.
– У нас много пациентов, много тяжелобольных. И наша больница — это большая реанимация. 140 пациентов находятся на кислородной поддержке. Реанимация, рассчитанная на 12 человек, переполнена. У нас есть дополнительно еще кислородные аппараты, на которых находятся больные не в реанимации, а в обычных отделениях. Ситуация очень напряженная, – рассказал глава Харьковской областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов.
В Харьковском областном диспансере радиационной защиты 29 сентября оставалось только три зарезервированных места, которые наверняка уже заняты. Всего в медучреждении лечатся около ста пациентов с коронавирусом.
– У нас в больнице сейчас находится 95 человек, в реанимации – 9 больных, – сообщила директор Харьковского областного диспансера радиационной защиты Ирина Пирогова.
С 1 октября больных с коронавирусом принимает еще одна городская больница – 18-я. Там выделено 50 коек и созданы условия для приема пациентов. В случае необходимости власти обещают количество мест увеличить, как это было в случае с 25-й больницей, где дополнительно выделяют 45 коек.
Больницы принимают только «тяжелых»
Несмотря на заверения областного департамента охраны здоровья, что в каждой больнице есть места и отказов в госпитализации не было, на самом деле, как сообщил «Вечернему Харькову» профессор, завкафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО Владимир Корсунов, больницы сейчас принимают только «тяжелых» больных.
– Течение болезни на данный момент гораздо хуже, чем было раньше, – рассказывает врач. – Поступают очень тяжелые больные. Если раньше брали больных относительно некомпенсированных, которых успешно можно было пролечить, то сейчас поступают все с большой площадью поражения легких, с кислородной недостаточностью. Для больных даже средней тяжести мест в больнице нет – принимают только «тяжелых». А их количество тоже увеличилось: чем больше рост заболеваемости, тем больше тяжелобольных.
По словам Владимира Корсунова, среди пациентов, которые оказались между жизнью и смертью, есть и достаточно молодые люди.
– Сегодня из отделения в реанимацию должны перевести 30-летнего парня, – приводит пример врач.
Власть пробила очередное дно
Ковидные больницы по прежнему испытывают дефицит не только медперсонала (по информации облздрава, не хватает анестезиологов и терапевтов), но и аппаратуры. И в этой ситуации власть пытается протолкнуть в больницы за бюджетные деньги негодную аппаратуру.
– В «борьбе» с коронавирусом украинская власть пробила очередное «днище». Кабмин разослал директорам больниц, которые принимают больных Covid-19, письма с требованием указать потребность в аппаратах ИВЛ «Новатор». Этот аппарат годится разве что для скорой помощи, и то сомнительно, а уж в реанимационных отделениях никакой пользы от него точно нет, – говорит Владимир Косунов. – Еще весной Ассоциация анестезиологов Украины обратилась к руководству государства с предупреждением об опасности этого «изобретения». После этого наверху вроде прислушались и прекратили пропихивать этот хлам. Однако осенью произошел рецидив маразма. А директора медучреждений привыкли выполнять распоряжения «сверху» – мол, надо хоть парочку заявок на эти аппараты написать, лишь бы не трогали. Вот так и проталкивают негодную аппаратуру для закупок в медицинские учреждения Украины.
До красной зоны далеко
В такой ситуации, считает Владимир Корсунов, город нужно переводить в красную зону, закрывать рестораны и всевозможные развлекательные учреждения, торговые центры, метро и все остальные места скопления народа.
– Однако этого никто не делает и делать не будет, потому что это локдаун, а экономика его не выдержит. Когда не нужно было этого делать, в Украине ввели жесткий карантин, а теперь, когда больных с каждым все больше и больше, когда каждый день приносит новые антирекорды, границы карантинных зон – поменяли. Чтобы Харьков вошел в красную зону, нужно чтобы каждый день в регионе было более 1500 подтвержденных случаев на протяжении двух недель подряд. А у нас «всего» 500, – отмечает профессор.
Несмотря на рост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, под критерии красной зоны Харьков действительно не попадает, отмечает и директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота.
– Показатель на 100 тысяч населения за 14 дней по Харькову составляет 280 новых случаев. Красный уровень – это когда показатель заболеваемости в пять раз превышает средний по Украине, – говорит специалист.
Новые требования, введенные буквально на прошлой неделе, для красного уровня эпидопасности пояснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
– Ограничения, которые касались зеленого, желтого и оранжевого цветов, остались. Это основа, где должны выполняться профилактические меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной болезни. Красный уровень эпидопасности – это уже реакция на ситуацию, а не профилактика. Это фактор сдерживания, чтобы вообще не остановилась вся система здравоохранения. Красного уровня допускать нельзя. Потому и внедряются профилактические уровни, – рассказал он.
Харьков снова в антилидерах
За сутки с 30 сентября по 1 октября в Харьковской области зафиксировано 450 новых случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю наш регион в очередной раз оказался на первой строчке всеукраинского антирейтинга. На второй – Киев, где 377 заболевших. По данным, опубликованным в системе мониторинга СНБО Украины, на Харьковщине четверо больных за сутки умерли, 16 выздоровели, продолжают болеть 14 411 человек.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 19 128 случая заболевания Covid-19, из них 354 – с летальным исходом, выздоровевших – 4 363.