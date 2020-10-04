Харьковщина лидирует по ежедневному приросту заболевших коронавирусом. Переполненные ковидные больницы принимают только «тяжелых» пациентов. В медучреждениях – острый дефицит медперсонала и нехватка качественного оборудования. Количество летальных исходов неуклонно растет. Тем не менее под новые критерии красной зоны Харьков не попадает.

Больницы принимают только «тяжелых»

Власть пробила очередное дно

До красной зоны далеко

Харьков снова в антилидерах

Рекордное число инфицированных коронавирусом в Харьковской области уже перевалило за полтысячи в сутки. И такая статистика, по словам директора Харьковского областного лабораторного центра Любови Махоты, связана вовсе не с увеличением количества проводимых тестов.– Мы уже вышли на стабильный уровень проводимых тестов, то есть количество случаев заболевания действительно растет, причем уверенно, – сообщила «Вечернему Харькову» Любовь Махота. – Связано это с поголовным несоблюдением карантинных мер. И если в метро большинство людей надевают средства защиты, то наземный транспорт переполнен и масочный режим там вообще не соблюдается. Сколько я ни ездила в маршрутках, только один раз видела водителя в маске.Область лидирует и по количеству летальных исходов, причиной которых стала коронавирусная инфекция.– В основном это люди из группы риска. У всех, как правило, сопутствующие хронические заболевания, – говорит Любовь Махота. – Анализ летальных исходов показывает, что половина из них – люди, страдающие ожирением. А также сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, хроническими недугами почек, легких. Ну и зачастую люди старше 60 лет.С ростом заболеваемости увеличивается и число госпитализированных. Ежедневно в больницы с Covid-19 попадают более ста человек. На больничных койках сейчас уже около тысячи пациентов, из них более 700 – в Харькове Скорые выстраиваются в очередь к приемным отделениям, больницы переполнены.На сегодняшний день больных коронавирусом принимают областная инфекционная больница, областной диспансер радиационной защиты населения, 13-я, 17-я, 18-я, 25-я городские больницы.В детской инфекционной больнице сейчас лежат 67 детей с подозрением на коронавирус или с уже установленным диагнозом. За все время положительный результат на Covid-19 получили 715 детей.В областной инфекционной больнице заняты все 315 мест. Только 28 сентября туда госпитализировали 76 больных.– У нас много пациентов, много тяжелобольных. И наша больница — это большая реанимация. 140 пациентов находятся на кислородной поддержке. Реанимация, рассчитанная на 12 человек, переполнена. У нас есть дополнительно еще кислородные аппараты, на которых находятся больные не в реанимации, а в обычных отделениях. Ситуация очень напряженная, – рассказал глава Харьковской областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов.В Харьковском областном диспансере радиационной защиты 29 сентября оставалось только три зарезервированных места, которые наверняка уже заняты. Всего в медучреждении лечатся около ста пациентов с коронавирусом.– У нас в больнице сейчас находится 95 человек, в реанимации – 9 больных, – сообщила директор Харьковского областного диспансера радиационной защиты Ирина Пирогова.С 1 октября больных с коронавирусом принимает еще одна городская больница – 18-я. Там выделено 50 коек и созданы условия для приема пациентов. В случае необходимости власти обещают количество мест увеличить, как это было в случае с 25-й больницей, где дополнительно выделяют 45 коек.Несмотря на заверения областного департамента охраны здоровья, что в каждой больнице есть места и отказов в госпитализации не было, на самом деле, как сообщил «Вечернему Харькову» профессор, завкафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО Владимир Корсунов, больницы сейчас принимают только «тяжелых» больных.– Течение болезни на данный момент гораздо хуже, чем было раньше, – рассказывает врач. – Поступают очень тяжелые больные. Если раньше брали больных относительно некомпенсированных, которых успешно можно было пролечить, то сейчас поступают все с большой площадью поражения легких, с кислородной недостаточностью. Для больных даже средней тяжести мест в больнице нет – принимают только «тяжелых». А их количество тоже увеличилось: чем больше рост заболеваемости, тем больше тяжелобольных.По словам Владимира Корсунова, среди пациентов, которые оказались между жизнью и смертью, есть и достаточно молодые люди.– Сегодня из отделения в реанимацию должны перевести 30-летнего парня, – приводит пример врач.Ковидные больницы по прежнему испытывают дефицит не только медперсонала (по информации облздрава, не хватает анестезиологов и терапевтов), но и аппаратуры. И в этой ситуации власть пытается протолкнуть в больницы за бюджетные деньги негодную аппаратуру.– В «борьбе» с коронавирусом украинская власть пробила очередное «днище». Кабмин разослал директорам больниц, которые принимают больных Covid-19, письма с требованием указать потребность в аппаратах ИВЛ «Новатор». Этот аппарат годится разве что для скорой помощи, и то сомнительно, а уж в реанимационных отделениях никакой пользы от него точно нет, – говорит Владимир Косунов. – Еще весной Ассоциация анестезиологов Украины обратилась к руководству государства с предупреждением об опасности этого «изобретения». После этого наверху вроде прислушались и прекратили пропихивать этот хлам. Однако осенью произошел рецидив маразма. А директора медучреждений привыкли выполнять распоряжения «сверху» – мол, надо хоть парочку заявок на эти аппараты написать, лишь бы не трогали. Вот так и проталкивают негодную аппаратуру для закупок в медицинские учреждения Украины.В такой ситуации, считает Владимир Корсунов, город нужно переводить в красную зону, закрывать рестораны и всевозможные развлекательные учреждения, торговые центры, метро и все остальные места скопления народа.– Однако этого никто не делает и делать не будет, потому что это локдаун, а экономика его не выдержит. Когда не нужно было этого делать, в Украине ввели жесткий карантин, а теперь, когда больных с каждым все больше и больше, когда каждый день приносит новые антирекорды, границы карантинных зон – поменяли. Чтобы Харьков вошел в красную зону, нужно чтобы каждый день в регионе было более 1500 подтвержденных случаев на протяжении двух недель подряд. А у нас «всего» 500, – отмечает профессор.Несмотря на рост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, под критерии красной зоны Харьков действительно не попадает, отмечает и директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота.– Показатель на 100 тысяч населения за 14 дней по Харькову составляет 280 новых случаев. Красный уровень – это когда показатель заболеваемости в пять раз превышает средний по Украине, – говорит специалист.Новые требования, введенные буквально на прошлой неделе, для красного уровня эпидопасности пояснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.– Ограничения, которые касались зеленого, желтого и оранжевого цветов, остались. Это основа, где должны выполняться профилактические меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной болезни. Красный уровень эпидопасности – это уже реакция на ситуацию, а не профилактика. Это фактор сдерживания, чтобы вообще не остановилась вся система здравоохранения. Красного уровня допускать нельзя. Потому и внедряются профилактические уровни, – рассказал он.За сутки с 30 сентября по 1 октября в Харьковской области зафиксировано 450 новых случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю наш регион в очередной раз оказался на первой строчке всеукраинского антирейтинга. На второй – Киев, где 377 заболевших. По данным, опубликованным в системе мониторинга СНБО Украины, на Харьковщине четверо больных за сутки умерли, 16 выздоровели, продолжают болеть 14 411 человек.Всего в регионе с начала пандемии выявлено 19 128 случая заболевания Covid-19, из них 354 – с летальным исходом, выздоровевших – 4 363.