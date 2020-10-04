В последний день сентября харьковчане явно ощущали запах гари. Сильный ветер принес дым из Луганской области, где бушуют лесные пожары. Как сообщили в облуправлении ГСЧС, в тушении огня задействованы 25 единиц техники и 100 бойцов Харьковского гарнизона ГСЧС.

Спасатели отмечают, что тушение лесных пожаров продолжается в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах Луганской области. Всего к борьбе с огнем привлечены 1229 человек и 204 единицы техники.В результате пожаров погибли четыре человека, госпитализированы десять пострадавших. Эвакуированы 120 человек.