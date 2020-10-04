Любой стиральный порошок должен обязательно пройти оценку соответствия Техническому регламенту моющих средств. Если оценка проведена успешно, на внешнюю поверхность упаковки или этикетку порошка наносится национальный знак соответствия техническим регламентам, что свидетельствует о его безопасности.

Как пояснил генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко, этот знак соответствия имеет форму незамкнутого с правой стороны круга, внутри которого помещено стилизованное изображение трилистника.– По результатам оценки соответствия производитель или его уполномоченный представитель составляет специальный документ – декларацию о соответствии Техническому регламенту моющих средств. Без декларации соответствия моющее средство не может реализовываться на рынке, поэтому при покупке потребитель вправе потребовать ее копию у продавца. наличие декларации соответствия говорит о безопасности моющего средства, – говорит специалист.Маркировка должна быть нанесена на наружную поверхность упаковки или этикетку четкими буквами, которые не смываются в течение срока годности моющего средства. В маркировке обязательно должны быть указаны: наименование и информация о назначении моющего средства; торговая марка или торговый знак, название, местонахождение и номер телефона производителя или его уполномоченного представителя; информация о составе; адрес, в частности электронная почта (при наличии) и номер телефона, по которым можно получить техническое описание ингредиентов; инструкция по применению, меры безопасности и специальные оговорки согласно законодательству; масса нетто или объем; дата изготовления; срок годности; условия хранения (при необходимости).Также маркировка стиральных порошков должна содержать:– информацию о рекомендованном количестве и/или дозировке моющего средства в миллилитрах или граммах в зависимости от способа стирки, а также степени загрязненности тканей и использования воды разной жесткости (мягкой, средней и жесткой) для одного или двух циклов процесса стирки;– при наличии мерного стаканчика – разметку по дозировке моющего средства с применением такого стаканчика в зависимости от использования воды разной жесткости.