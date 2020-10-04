Черные ящики расшифрованы, но окончательных версий, что же стало причиной крушения Ан-26 под Чугуевом, еще нет. Точку над «i» поставят результаты экспертизы с бортовыми самописцами – данные должны появиться в ближайшие дни.

По информации Минобороны, специалисты расшифровали черные ящики потерпевшего крушение самолета Ан-26, проводятся экспертизы.– Версий окончательных нет. Или это человеческий фактор, или технический фактор, или внешний. Расшифровали черные ящики, но еще будут экспертизы, – сообщил главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко на заседании комитета ВР по нацбезопасности.Следователи рассматривают три версии катастрофы: неправильно осуществленная организация полетов, ошибка пилотов или человеческий фактор, а также техническая неисправность.В Государственном бюро расследований заявили, что информация об отказе левого двигателя Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом, не соответствует действительности.– Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. Информация, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности, – сказал руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский, добавив, что обстоятельства устанавливаются в ходе технического расследования главной инспекцией Минобороны.Глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский написал в Facebook, что «на технические неисправности наложился человеческий фактор».– Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях, – отметил чиновник.Показания выжившего в крушении самолета Ан-26 курсанта Вячеслава Золочевского помогли следствию установить события, предшествующие трагедии.– В настоящее время мы не можем их разглашать, – сказал руководитель управления ГСУ ГБР Ярослав Лешенко.По его словам, выживший парень – основной свидетель.– С ним проведены необходимые следственные действия, установлены особенности и детали события. Выяснились вопросы размещения экипажа – кто где находился. Его показания на данный момент важны больше в том, кто где сидел, чтобы мы хотя бы приблизительно ориентировались с целью идентификации тел погибших, а также для ускорения процедуры передачи тел родственникам, – сообщил Ярослав Лешенко.Напомним, самолет Ан-26 потерпел крушение около Чугуева вечером 25 сентября. Он совершал учебный полет. Погибли 26 человек. Выжил только один курсант. Он находится на лечении в военном госпитале в Харькове.