Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не является гарантией и однозначным свидетельством того, что человек не болен.

– З опыта китайских врачей: не всегда отрицательный ПЦР-тест – доказательство того, что у больного нет Covid-19. Например, есть клиническая картина, которая, скажем так, типична для коронавируса, но ПЦР-тест может быть отрицательным. И мы можем поставить диагноз клинически, – рассказал «Суспільному» профессор кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медицинского университета Андрей Бондаренко, консультирующий областную инфекционную больницу.По его словам, вирус, к примеру, может переместиться в нижние отделы дыхательных путей. В таком случае тестирование мазков из носоглотки или рта не даст ответа на вопрос, есть ли вирус в легочной ткани.– Кроме результатов теста и симптомов, есть еще эпидемиологические данные, например, контакт с человеком, у которого была эта болезнь. И мы их принимаем во внимание, – говорит Андрей Бондаренко. – Есть некоторые семьи, где один человек получает ПЦР-положительный тест, а другие члены семьи – отрицательный, но при этом клиническая картина одинакова. В результате мы имеем так называемый кластер инфекции и уже исходя из этого говорим, что в данном кластере есть Covid-19.