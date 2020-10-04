Как бы пытаясь наверстать упущенное за время карантина, харьковские театры начали новый сезон очень интенсивно. Так, шевченковцы, совсем недавно выпустившие «Калигулу» в постановке Александра Ковшуна, успели подготовить еще одну премьеру – чеховского «Дядю Ваню» в версии Степана Пасичника.

Надежды будут неминуемо распяты

«Пропала жизнь!»

Герои обречены потерять все

А за спиной тихо скользят к небу пни

Едва войдя в зал и бросив беглый взгляд на сцену, на хаотическое нагромождение распиленных бревен – невольно ловишь себя на мысли: сюда снесли все, что осталось от когда-то прекрасного, во всей губернии почитаемого вишневого сада. Вот так, сразу, с помощью сценографа Татьяны Медвидь, режиссер заявляет о внутреннем родстве «Дяди Вани» с еще одной знаменитой чеховской пьесой. Хотя «Вишневый сад» хронологически был написан позже, Степан Пасичник рассматривает события «Дяди Вани» как результат того, что случилось после продажи имения Раневской.В центре сцены – ступеньки, ведущие к остову двери: взгляд останавливается на крестообразной основе. И этот крест будто подсказывает, что чувства, надежды героев будут неминуемо распяты. Подобная метафора будет первой, но далеко не единственной – что вообще характерно для спектаклей Степана Пасичника. И эта метафора сразу перенаправит жанр от абстрактных «Сцен из деревенской жизни» в сторону обозначенной режиссером трагикомедии.Действие предваряется необычным прологом. Из глубины сцены появляется женщина в траурной одежде (Наталия Головина) и запускает старинный проигрыватель. Сквозь треск старой пластинки прорывается голос: «Антон Павлович Чехов. “Дядя Ваня”…» Кто эта женщина, зачем пытается она оживить то, что ушло? Позднее станет ясно – это Вера Петровна, первая жена профессора Серебрякова, бывшая хозяйка усадьбы.В спектакле Степана Пасичника это неупокоенная душа, которая так и не смогла расстаться с домом-призраком, оставшись навеки привязанной к руинам чьих-то жизней. На протяжении действия она будет одиноко бродить, никем не замечаемая и никому не могущая помочь.Апокалипсис здесь уже состоялся, это очевидно. Состоялся как-то незаметно и выжег души всех, невиновных и виноватых. Собственно, спектакль об этом – о неминуемой расплате. За несказанные слова, несовершенные действия, сломанные жизни, вырубленные сады. За то, что герои спектакля, как и те, кто из зала следит за их жизненными драмами, позволяли и позволяют делать с собой, ведя свой дом к неминуемому краху.Как нет «красивостей» в созданном сценографом интерьере, так и в героях спектакля Степана Пасичника нет деликатности и утонченности, тихого покорного согласия молча нести свой крест. Они будто открытые раны: только прикоснись – и начинают кровоточить.Роман Жиров, актер большого эмоционального диапазона, буквально в каждой сцене с Иваном Петровичем Войницким дает ощутить неотвязную боль, мучающую его героя. «Пропала жизнь!» – это прорывается не только в крике, в немом отчаянье поз, жестов в одних эпизодах, но даже в сценах, где у героя появляется призрачная надежда на счастье, моментально сменяющаяся полной беспросветностью.При виде застывшей, механически движущейся Елены Андреевны (Майя Струнникова) возникает впечатление, что она и на секунду боится отпустить себя. Иначе лопнет панцирь, в который себя заковала, и выплеснется болезненным воплем: «Скажи, чего ты хочешь от меня?!!» Актриса настолько точно передает нюансы настроения своей героини, что в который раз отмечаешь силу и многогранность ее драматического таланта.Совершенно по-новому заставил увидеть себя Дмитрий Петров. Он очень органичен в роли Астрова, ему все время удается удерживать напряженное внимание зрителя, показывая, как из обычной увлеченности, флирта, рождается более глубокое чувство, не несущее ему ничего хорошего.Конечно, мы можем домысливать, что все-таки пишет Елена Андреевна Астрову. Запоздалое признание в любви, заставившее его сорваться с места и бежать вдогонку в напрасной попытке вернуть ушедшее? Или, возможно, свой новый адрес, что дает-таки хоть какую-то надежду, маленький шанс на счастье? Впрочем, общая атмосфера, томительная и безнадежная, подчеркнутая удачно выбранной диссонантной музыкой, практически не оставляет почвы для наималейшего ростка надежды…По сути и остальные герои спектакля обречены потерять все. Кроме Серебрякова, ставшего причиной многих несчастий. Отставного профессора Владимир Маляр наделяет качествами сегодняшних «хозяев жизни». Он так же предприимчив, бесчувственен и так же готов продать все, что еще можно продать. В интерпретации актера Серебряков отнюдь не немощный раздраженный человек, страдающий от наступающей старости – это всего лишь часто используемая им маска. Истинное лицо его открывается, когда он с грохотом взгромождает кусок бревна на давно лишившийся настоящего голоса, используемый в качестве стола рояль. И с видом триумфатора взбирается на импровизированную трибуну. Это явно торжествующее зло настолько беззастенчиво и нагло, что, похоже, наказуемо именно «непротивление» ему.Любитель финальных многоточий, Степан Пасечник на этот раз абсолютно конкретен. Когда Астров очертя голову кидается за отъезжающими Серебряковыми, Войницкий все-таки успевает дотянуться до заветного пузырька с морфием и выпить его. И «мы отдохнем» становится констатацией наступления вечного «отдыха».Сквозь слезы боли и обиды прокричит застывшая под крестом Соня (Дарья Новикова) свой финальный монолог. Она пережила утрату любви – и осталась перед лицом наступающего зла совсем одна. А за ее спиной тихо скользят к небу пни – то ли души срубленных деревьев, освобожденные страданиями вражеского людского племени, то ли символы навеки оборванных корней.Спектакль сложный и неоднозначный. «Дядя Ваня» открывает новые грани в известной пьесе, активирует ассоциативный ряд, подталкивает к осмыслению дня сегодняшнего. Для Степана Пасичника он, безусловно, стал серьезным высказыванием.