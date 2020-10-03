Детей заметили небезразличные жители Харьковской области и сообщили в полицию.

1 октября полицейские получили сообщение о том, что на автодороге между поселками Песочин и Рай-Еленовка обнаружены малолетние дети в грязной одежде.По месту вызова правоохранители обнаружили двух братьев 12 и 13 лет, жителей города Кременная Луганской области. Ребята рассказали, что сбежали от наркозависимого отца и хотели автостопом доехать до Киева, где живет и работает их мать.Сейчас детей доставили в Харьковскую инфекционную детскую больницы с симптомами заболевания. Полицейские сообщили родителям о местонахождении их детей.