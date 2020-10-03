Об этом рассказали в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Чернышевская, 25, 32, ул. Мироносицкая, 6, 8, 10, ул. Сумская, 36/38, пр. Жуковского, 5 (п. №3, стояк)А также:ул. Академика Павлова, 140-а (п. №1)б-р Профсоюзный, 64-аб-р Нетеченский (ч/с)проезд Садовый, 18 (п. №1)ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк)ул. Малоджанкойская, 3, ул. Клочковская, 191 (п. №4-6), ул. Новгородская, 8, ул. Коцюбинского, 13 до 20:00 03.10.20 г., ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, стояк)