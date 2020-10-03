Об этом рассказали в КП "Харьковводоканал".Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Чернышевская, 25, 32, ул. Мироносицкая, 6, 8, 10, ул. Сумская, 36/38, пр. Жуковского, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 03.10.20 г.
А также:
Московский район: ул. Академика Павлова, 140-а (п. №1) до 20:00 04.10.20 г.
Новобаварский район: б-р Профсоюзный, 64-а до 17:00 03.10.20 г.
Основянский район: б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 03.10.20 г.
Слободской район: проезд Садовый, 18 (п. №1) до 20:00 03.10.20 г.
Холодногорский район: ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 04.10.20 г.
Шевченковский район: ул. Малоджанкойская, 3, ул. Клочковская, 191 (п. №4-6), ул. Новгородская, 8, ул. Коцюбинского, 13 до 20:00 03.10.20 г., ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 04.10.20 г.