В Командовании Воздушных сил ВСУ назвали слова Кучера лживыми и манипуляционными, призвав руководство Службы безопасности Украины отреагировать на заявления председателя ХОГА. Об этом ВСУ написали на своей официальной странице в соцсетях.

2 октября в эфире программы «Шустер онлайн» авиационные эксперты, политики и чиновники обсуждали наболевшие вопросы относительно авиации Воздушных Сил, чтобы ответить на вопрос общественности и помочь зрителю понять, что же произошло на борту Ан-26Ш, который потерпел крушение 25 сентября под Чугуевом.«Однако ответы на эти болезненные вопросы похоже не нужны были учителю физкультуры, прокурору, помощнику судьи, адвокату, а ныне - председателю Харьковской ОГА и, по совместительству «эксперту из руководства полетами военной авиации» Алексею Кучеру, который сразу сделал свои предвзятые выводы, даже несмотря на взвешенную и четкую позицию Председателя государственной следственной комиссии Олега Уруского», - рассказывают в командовании.В своей публикации ВСУ отмечают, что хотя на эфир председатель ХОГА не пришел, в прямом включении он упрекнул командующего Воздушных Сил в том, что самолету, на котором находился сын командующего - курсант ВСУ, дали приоритет при посадке. Якобы эта минута могла повлиять на успешную посадку упавшего АН-26Ш.«Ложь и манипуляция! Абсурдность утверждений этого чиновника подтвердили все гости студии Шустера, а также однопартиец от Слуги народа Ирина Верещук. Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятные аргументы, но тщетно», - подчеркивают в Воздушных силах.Напомним, что ранее заявления Кучера опровергли в Госбюро расследований, назвав их такими, что не соответствуют действительности.