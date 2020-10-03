Во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, накануне в полицию обратился приемный сын пострадавшего, который рассказал, что во время драки в соседней квартире пострадал его отчим.Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что по указаному адресу компания из пяти мужчин употребляла алкоголь. В ходе распития спиртного 40-летний отец заявителя получил тяжелые телесные повреждения от одного из собутыльников.За совершение преступления полицейские Индустриального отдела полиции задержали 35-летнего гражданина, которому теперь грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.