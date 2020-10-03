Как рассказала народный депутат Украины Юлия Светличная, сегодня в регионе проходит национальный турнир по дзюдо, который также посетила мать выжившего в авиакатастрофе курсанта.

Как рассказала народный депутат Украины Юлия Светличная, сегодня в регионе проходит национальный турнир по дзюдо, который также посетила мать выжившего в авиакатастрофе курсанта."Один из самых интересных юношеских национальных турниров по дзюдо проходит в Харькове при поддержке нашей команды.Всегда поддерживала и поддерживаю спорт, особенно юношеский. Нам необходима сильная и волевая молодёжь, с характером и способная защищать страну.На соревнованиях присутствовала и мама Вячеслава Золочевского, курсанта, который выжил и героически пытался спасти своего товарища во время катастрофы АН-26 под Чугуевом. Вячеслав - дзюдоист, спортом занимается с детства. Пожелали ему как можно быстрейшего выздоровления", - написала Светличная на своей странице в соцсетях.