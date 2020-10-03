В результате пожаров погибло семеро человек.

Как сообщили в ГСЧС Харьковской области, наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.Продолжается тушение 7 основных очагов:пожар, возникший на окраине села Смоляниново Новоайдарского района. Огнем пройдено более 1,4 тысячи гектаров лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка. Силы и средства ГСЧС сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ. К тушению пожаров привлечено 392 человека и 51 единица техники.Учитывая угрозу распространения пожара местные органы власти провели оповещение населения о возможной эвакуации в случае осложнения обстановки.вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении Северодонецка. Возгорание лесного массива на площади 8,5 тысяч гектаров. К тушению пожаров привлечены 304 человека и 17 единиц техники. По состоянию на 9:00 часть очага (Вороново - Боброво) локализовано в районе населенных пунктов Боброво, Боровское и Осколоновка на площади 4 тысячи гектаров.вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитонов (Новоайдарский район). Локализован 2 октября в 20:00 на площади около 2,6 тысячи гектаров. К тушению пожара привлечены 184 человека и 9 единиц техники.вблизи сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар на площади 300 га. Для тушения дополнительно привлечен пожарный поезд, 322 человека и 18 единиц техники.между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 гектаров. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ, 366 человек и 27 единиц техники.вблизи села Ольховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 1,1 тысяча гектаров леса. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ. Привлечено 294 человек и 47 единиц техники.вблизи села Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 гектаров камыша и сухой растительности. Привлечено 256 человек и 30 единиц техники.По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем всех восьми ячеек составляет более 20 тысячи гектаров.Авиацией ГСЧС в течение 2 октября на территории Луганской области совершено 123 сброса (396 тонн воды). С начала тушения пожаров 183 сброса (646 тонн воды).В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела семи человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе трое пожарных). Считаются пропавшими без вести четверо людей.Информация об уничтожении и повреждение жилых домов, а также объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.