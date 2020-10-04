Парень сорвал государственный флаг с фасада детского садика.

Как рассказали в главке, вечером, 2 октября, в Новобаварское отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории детского сада по улице Пермской неизвестные сорвали государственный флаг с фасада здания и повредили его.Полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 14-летний харьковчанин. По данному факту следователи открыли уголовное производство за надругательство над государственными символами. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 850 гривен или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.