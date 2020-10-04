Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам: ул. Малоджанкойская, 3, пр. Победы, 77 (п. №7, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 04.10.20 г.; пр. Науки, 39 (п. №4, спаренный стояк)А также:ул. Роганская, 11 (п. №4, стояк)ул. Валентиновская, 22 (п. №7)ул. Свинаренко, 1 (п. №1, стояк)б-р Нетеченский (ч/с), пр. Гагарина, 64(п. №1, стояк)пр. Льва Ландау, 20 (п. №10, спаренный стояк), проезд Садовый, 18 (спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/1 (п. №2, стояк)ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк)