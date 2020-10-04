Пожарные 33 раза выезжали для тушения пожаров на открытых территориях.

Как сообщили в ГСЧС, подавляющее большинство пожаров стали следствием безответственности местных жителей, которые несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя."В качестве примера, пожар сухостоя и пожнивных остатков на поле в селе Вербовка, Балаклейский район едва не нанес ущерб лесополосе. Только благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось за час потушить огонь, которые успел распространиться на площади 2 га.Самый большой по площади пожар сухостоя произошло в 12:35 возле села Земляной Яр в Волчанском районе. Площадь горящей травы составила до 10 га. На тушение пожара спасателям понадобилось четыре часа", - сообщили в пресс-службе ведомства.