Нардеп поздравила учителей с профессиональным праздником.

"Праздник учителя для меня всегда ассоциируется с душевным подъемом, белыми рубашками, ароматом цветов в школьных коридорах и счастливыми улыбками на лицах даже самых суровых педагогов.Дорогие наши учителя! Вы - образец благородства и преданности своему делу. Ваша работа никогда не была легкой. Но вы способны горы свернуть, когда слышите слова благодарности от ваших учеников и видите их успехи. Здоровья вам, сил и терпения. Спасибо!", - написала Светличная на своей странице в соцсетях.