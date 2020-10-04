Огонь полностью уничтожил "Volkswagen Tiguan", "Skoda Octavia" та "Toyota Prado".

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, сообщение о пожаре на улице Переясловской поступило в 3:40 утра."Прибывшие на место правоохранители установили, что все машины находились у охраняемой парковки. Известно, что пострадавшие владельцы авто в политических партиях не состоят, депутатами не являются, угрозы в их адрес не поступали", - уточнили в полиции.На данный момент следователи инициировали уголовное производство за умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.