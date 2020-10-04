Организаторам грозит штраф за нарушение карантина.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина организаторами концерта Оли Поляковой в Новобаварском районе Харькова."1 октября полицейские обнаружили информацию о том, что 3 октября на территории района состоится концерт с участием известной украинской певицы. Правоохранители в тот же день зарегистрировали информацию в Едином учете заявлений и сообщений. Также было написано письмо в районную администрацию, в котором было предупреждение об ответственности в случае нарушения разрешенного количества участников и их размещения, поскольку Харьков с 28 сентября отнесен к оранжевой зоне уровня эпидемической опасности", - рассказали в ГУНП.На данный момент следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17000 до 51000 гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.