Предлагаем вашему вниманию подборку главных новостей и событий, которыми жила Харьковская область с 28 сентября по 4 октября.

В Харькове простились с курсантом Виталием Вильховым

В качестве вице-президента Палаты регионов харьковский нардеп приняла участие в онлайн заседании Конгресса региональных властей Совета Европы.Чиновники игнорировали решения о том, что на базе предприятия должники по алиментам должны отбывать наказание в виде общественных работ.Депутат Харьковского областного совета, который заявил об участии в предстоящих выборах ответил на вопросы Вечернего Харькова о главных проблемах города.Парень выжил в авиакатастрофе АН-26, однако на следующий день скончался от тяжелых травм.Отделение Городской многопрофильной больницы №18 начало принимать больных с коронавирусной инфекцией.Жителю Харьковской области грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией.В Командовании Воздушных сил ВСУ назвали слова Кучера лживыми и манипуляционными, призвав руководство Службы безопасности Украины отреагировать на заявления председателя ХОГА.Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17000 до 51000 гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.