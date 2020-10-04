Предлагаем вашему вниманию подборку главных новостей и событий, которыми жила Харьковская область с 28 сентября по 4 октября.Буду лично информировать о действиях власти и законности на местных выборах: Светличная приняла участие в работе Конгресса СЕ
В качестве вице-президента Палаты регионов харьковский нардеп приняла участие в онлайн заседании Конгресса региональных властей Совета Европы.
Руководство харьковского коммунального предприятия будет отвечать за невыполнение решения суда
Чиновники игнорировали решения о том, что на базе предприятия должники по алиментам должны отбывать наказание в виде общественных работ.
Дмитрий Булах: о необходимости реформирования городских систем, COVID-19, борьбе с коррупцией и единых правилах для инвестиций
Депутат Харьковского областного совета, который заявил об участии в предстоящих выборах ответил на вопросы Вечернего Харькова о главных проблемах города.
В Харькове простились с курсантом Виталием Вильховым
Парень выжил в авиакатастрофе АН-26, однако на следующий день скончался от тяжелых травм.
Еще одна больница в Харькове начала принимать больных с COVID-19
Отделение Городской многопрофильной больницы №18 начало принимать больных с коронавирусной инфекцией.
В Харькове полицейские задержали грабителя, который нападал на своих жертв в подъездах
Жителю Харьковской области грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией.
«Лживые и позорные обвинения главы ХОГА», - Командование ВСУ отреагировало на выступление чиновника в эфире телешоу
В Командовании Воздушных сил ВСУ назвали слова Кучера лживыми и манипуляционными, призвав руководство Службы безопасности Украины отреагировать на заявления председателя ХОГА.
Организаторов концерта Оли Поляковой в Новобаварском районе Харькова ждет уголовная ответственность
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17000 до 51000 гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.