Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Сумгаитская, 5, пр. Науки, 39 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 77 (п. №7, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 05.10.20 г.А также:Индустриальный район:б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 17:00 05.10.20 г.; ул. Роганская, 11 (п. №4, стояк) до 20:00 05.10.20 г.Московский район:ул. Валентиновская, 22 (п. №7), ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-а (п. №4, стояк), ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1) до 20:00 05.10.20 г.Основянский район:б-р Нетеченский (ч/с), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 05.10.20 г.Слободской район:пр. Льва Ландау, 20 (п. №10, спаренный стояк), проезд Садовый, 18 (спаренный стояк), пр. Льва Ландау , 2 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/1 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 45-а (п. №1, стояк) до 20:00 05.10.20 г.Холодногорский район:ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1) до 20:00 05.10.20 г.