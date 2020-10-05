Врачи оперативно доставили парня в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Как сообщили организаторы Международного марафона, в больнице остановилось сердце у участника забега, который потерял сознание на отметке 21,1 км."Парень из нашей команды пытался сделать все, чтобы помочь спортсмену, и скорая прибыла на место через несколько минут. Но в больнице сердце Евгения перестало биться. Мы приносим соболезнования близким, родственникам и жене", - говорится в сообщении.В команде организаторов пообещали помочь семье спортсмена и сообщить дату и время прощания с участником соревнования.