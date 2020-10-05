События В Харьковской области загорелся автомобиль во время движения (видео) Вечерний Харьков 09:38 325 Как сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА", происшествие произошло в Лозовой. Читайте также Организаторов концерта Оли Поляковой в Новобаварском районе Харькова ждет уголовная ответственность (видео) В больнице скончался участник Харьковского марафона, который во время забега потерял сознание Харьковская область - лидер по количеству новых случаев COVID-19 БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Организаторов концерта Оли Поляковой в Новобаварском районе Харькова ждет уголовная ответственность (видео) События 09:40 Лента новостей Организаторов концерта Оли Поляковой в Новобаварском районе Харькова ждет уголовная ответственность (видео) 09:40 В Харьковской области загорелся автомобиль во время движения (видео) 09:38 В больнице скончался участник Харьковского марафона, который во время забега потерял сознание 09:20 Харьковская область - лидер по количеству новых случаев COVID-19 09:04 В части Харькова отключили воду (список адресов) 08:43 Дайджест главных новостей минувшей недели от Вечернего Харькова 4.10.2020 «Дядя Ваня» напомнил о неминуемой расплате 4.10.2020