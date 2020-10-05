6 октября в Харькове попрощаются с курсантами и членами экипажа, которые погибли в результате крушения АН-26Ш.


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