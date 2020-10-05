События В Харькове проходит репетиция церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом Вечерний Харьков 10:20 468 6 октября в Харькове попрощаются с курсантами и членами экипажа, которые погибли в результате крушения АН-26Ш. Читайте также ДТП с «переворотом» под Харьковом – легковушка улетела в кювет (фото) В Харьковской области упал средний объем производства В Харькове средь бела дня загорелся автокран (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ДТП с «переворотом» под Харьковом – легковушка улетела в кювет (фото) События 13:40 Лента новостей ДТП с «переворотом» под Харьковом – легковушка улетела в кювет (фото) 13:40 Разработан способ добычи золота из сломанной электроники (видео) 13:22 В Харьковской области упал средний объем производства 13:00 В Харькове средь бела дня загорелся автокран (видео) 12:42 У сторонников легализации проституции в Украине появился сильный союзник 12:20 Проректор харьковского вуза попался на взятке 12:02 На таможенном пункте «Гоптовка» задержали россиянина с оружием 11:38