За сутки правоохранители зарегистрировали три уголовных производства.Как сообщили в пресс-службе ГУНП, Всего в течение суток в полицию поступило 84 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 12, 8 сообщений - в Одесской, по 7 - в Запорожской и Черниговской, 6 - в Днепропетровской, по 5 - в Закарпатской, Киевской и Николаевской, по 4 - в Донецкой, Кировоградской, Полтавской и Сумской, по 3 - в Тернопольской и Харьковской, 2 - в Луганской, по 1 - в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 2477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Из них 354 - в Киевской области, 215 - в Киеве, 178 - в Днепропетровской, 169 - в Донецкой, 143 - во Львовской, 134 - в Закарпатской, 125 - в Одесской, 107 - в Кировоградской, 106 - в Запорожской, 97 - в Черновицкой, 96 - в Херсонской, 91 - в Полтавской, 77 - в Луганской, по 71 - в Ивано-Франковской и Николаевской, 69 - в Черниговской, 53 - в Сумской, по 52 - в Ровенской и Черкасской, 51 - в Винницкой, 49 - в Волынской, 43 - в Харьковской, 32 - в Тернопольской, 27 - в Житомирской, 9 - в Хмельницкой области.