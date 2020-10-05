В АО "Харьковгаз" предупредили о проведении ремонтных работ.Как сообщают в пресс-службе предприятия, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на газопроводе, с 6 по 9 октября будет отключено газоснабжение в селе Просяное по следующим адресам:
- ул. 40 лет Победы;
- ул. Гоголя;
- пер. Гоголя;
- ул. Макаренко;
- пер. Макаренко;
- ул. Мира;
- ул. Полевая;
- ул. Садовая;
- ул. Тихая;
- ул. Центральная;
- пер. Центральный;
- ул. Шевченко.
Восстановление газоснабжения к домам будет проводиться при условии:
- наличия акта технического обслуживания систем газоснабжения и газового оборудования (выдается организацией, имеющей разрешение и лицензию на выполнение этих работ);
- обязательного присутствия жителей всех домов;
- наличия повторного акта проверки дымовых и вентиляционных каналов на дома (получает Владелец);
- устранения Владельцем зданий всех нарушений Правил безопасности систем газоснабжения.