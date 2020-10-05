В АО "Харьковгаз" предупредили о проведении ремонтных работ.

Как сообщают в пресс-службе предприятия, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на газопроводе, с 6 по 9 октября будет отключено газоснабжение в селе Просяное по следующим адресам:

  • ул. 40 лет Победы;
  • ул. Гоголя;
  • пер. Гоголя;
  • ул. Макаренко;
  • пер. Макаренко;
  • ул. Мира;
  • ул. Полевая;
  • ул. Садовая;
  • ул. Тихая;
  • ул. Центральная;
  • пер. Центральный;
  • ул. Шевченко.

Восстановление газоснабжения к домам будет проводиться при условии:

  • наличия акта технического обслуживания систем газоснабжения и газового оборудования (выдается организацией, имеющей разрешение и лицензию на выполнение этих работ);
  • обязательного присутствия жителей всех домов;
  • наличия повторного акта проверки дымовых и вентиляционных каналов на дома (получает Владелец);
  • устранения Владельцем зданий всех нарушений Правил безопасности систем газоснабжения.


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