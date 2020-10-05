На автомобиль россиянина сработала служебная собака украинских пограничников.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, в багажнике автомобиля гражданина России пограничники нашли пистолет, оснащенный пулями травматического действия с магазином и около сотни 9 миллиметровых патронов."Находки изъяты и переданы представителям компетентных правоохранительных органов, которым также направлено уведомление о противоправном деянии, содержащее признаки уголовного преступления по статье за контрабанду", - рассказали в погранслужбе.