Проректор по хозяйственной части требовал у бизнесмена 21 тысячу гривен за хранение имущества.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что проректор по хозяйственной работе одного из харьковских университетов требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за заключение договора на ответственное временное хранение имущества. Стоимость «услуги» составила 21 тысяча гривен, на передаче которых правоохранители и поймали представителя администрации вуза."В ходе обысков, проведенных по месту работы должностного лица, изъято договор и 21 тысяча гривен. Проректор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении", - рассказали в ведомстве.