Индекс промышленной продукции в Харьковской области в этом году на 5% ниже, чем в прошлом.

Это средний показатель. В частности, на предприятиях перерабатывающей промышленности выпуск продукции уменьшился почти на 11%. Весомое снижение выпуска продукции зафиксировано в машиностроении – почти на 22%.По данным областного управления статистики, в некоторых сферах наблюдается и прирост. В частности, химических веществ и химической продукции стали выпускать на 7% больше, почти на 3% выросло производство фармпрепаратов, на 1,7% стали больше выпускать на Харьковщине пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.