Компания из Новой Зеландии Mint Innovation представила инновационный способ добычи золота из электронных отходов с помощью бактерий.

Об этом сообщает cnbc.com

На первом этапе компания собирает электронный лом — нерабочие смартфоны, планшеты и компьютеры. Их измельчают до состояния песка, а потом начинается биопереработка.

Порошок превращается в раствор, и к нему добавляются бактерии. Дальше к ним постепенно прикрепляются атомы золота. Потом покрытые золотом бактерии фильтруют и получается твердое вещество.



Разработчики методики говорят, что в электронных отходах концентрация золота гораздо выше, чем в золотой руде, а сам процесс добычи получается гораздо дешевле. Теперь они думают над следующим этапом — как извлекать из электронного мусора палладий.

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