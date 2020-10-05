Компания из Новой Зеландии Mint Innovation представила инновационный способ добычи золота из электронных отходов с помощью бактерий.

Об этом сообщает cnbc.comНа первом этапе компания собирает электронный лом — нерабочие смартфоны, планшеты и компьютеры. Их измельчают до состояния песка, а потом начинается биопереработка.Порошок превращается в раствор, и к нему добавляются бактерии. Дальше к ним постепенно прикрепляются атомы золота. Потом покрытые золотом бактерии фильтруют и получается твердое вещество.Разработчики методики говорят, что в электронных отходах концентрация золота гораздо выше, чем в золотой руде, а сам процесс добычи получается гораздо дешевле. Теперь они думают над следующим этапом — как извлекать из электронного мусора палладий.