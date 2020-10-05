Венгерский лоукостер Wizz Air внес коррективы в свое расписание, в том числе, из Харькова.

Об этом сообщает Lowcost.ua Направление Харьков — Венеция вообще исчезло из системы бронирования. Билеты в Дортмунд возможно купить только на даты начиная с 26 октября, на Краков – с 28 октября. В Берлин (аэропорт Шенефельд) бронирование на октябрь закрыто, в Берлин (Бранденбург) билеты доступны с 26 октября. Рейсы в Вену отменены до 26 октября, в Милан – до 3 ноября. В Катовице не будет рейсов до 29 марта 2021 года. Билеты в Таллинн и Будапешт недоступны до 30 марта 2021-го.