Новое исследование мозга показывает, что письмо от руки помогает детям больше учиться и лучше запоминать. В то же время школы становятся все более и более цифровыми.

Результаты нескольких исследований показали, что и дети, и взрослые больше учатся и лучше запоминают, когда пишут от руки. Другое исследование подтверждает то же самое: выбор рукописного ввода вместо использования клавиатуры дает лучшее обучение и память.- Когда вы пишете список покупок или конспекты лекций от руки, вы просто лучше запоминаете их содержание, - говорит профессор Одри ван дер Меер из норвежского университета NTNU.Обучение письму от руки - это немного более медленный процесс, но для детей важно пройти утомительную фазу обучения письму от руки. Сложные движения рук и формирование букв полезны по нескольким причинам. Если вы используете клавиатуру , вы используете одно и то же движение для каждой буквы. Написание от руки требует контроля над мелкой моторикой и чувствами. Важно как можно чаще приводить мозг в состояние обучения.- Использование ручки и бумаги дает мозгу больше« крючков, на которые можно повесить ваши воспоминания. Написание от руки создает гораздо большую активность в сенсомоторных частях мозга. Многие чувства активируются, когда вы нажимаете ручкой на бумаге, когда буквы, которые вы пишете, и слышите звук, который вы издаете во время письма. Эти чувственные переживания создают контакт между различными частями мозга и открывают его для обучения. Мы лучше учимся и лучше запоминаем, - говорит Ван дер Меер.Чтобы мозг развивался наилучшим образом, нам необходимо использовать его для того, в чем он лучше всего умеет. Нам нужно чтобы жить настоящей жизнью. Мы должны задействовать все наши чувства, находиться на улице, испытывать любую погоду и встречаться с другими людьми. Если мы не бросим вызов нашему мозгу, он не сможет полностью раскрыть свой потенциал.