Для прокачки воды из Днепра по каналу «Днепр-Донбасс» в Краснопавловское водохранилище, снабжающее водой город Харьков, выделено 99 млн грн.

Как сообщил 5 октября директор комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» Максим Панченко, соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2020 год подписал Президент Украины.По словам директора комплекса, из этой суммы 80 млн грн будут направлены на оплату электроэнергии за прокачку воды, 19 млн грн - на собственные нужды канала.- По проекту, днепровская вода дважды в год должна перебрасываться по каналу в водохранилище. К сожалению, уже более 20 лет регламент работы канала нарушен, и вместо двух раз в год водохранилище наполняется один раз в два-три года, что, конечно же, сказывается на качестве воды. В последний раз водохранилище наполнялось в декабре 2018-го, и этих запасов нам хватило ровно на два года. Теперь мы ожидаем, что до конца этого года в водохранилище снова будет переброшено 100 млн кубометров воды, которой нам, опять же, должно хватить на пару лет, - отметил Максим Панченко.Для справки. Краснопавловское водохранилище (объем - 410 млн куб. м, расположено в 140 км от Харькова) - второй по мощности источник водоснабжения города. Водохранилище спроектировано как наливное, сезонного регулирования, водообмен в котором должен производиться два раза в год - осенью и весной. Водохранилище является составной частью канала «Днепр-Донбасс» для межбассейновой переброски воды 12-тью насосными станциями из Днепродзержинского водохранилища на расстояние 260 км. Водохранилище построено в 1980 году для покрытия дефицита и обеспечения водой маловодных Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Обеспечивает водопроводной водой 23% потребителей, или 350 тыс. жителей Харькова и области.