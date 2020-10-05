Стиральный порошок, который может сделать белье белоснежным, вряд ли подойдет для черной шелковой блузы. Так чем же выстирать любимую вещь, чтобы и форму сохранила, и цвет не потеряла?

Как объяснил генеральный директор ГП «Харьковстандартметрлогия» Владимир Величко, универсальные стиральные порошки пригодны для стирки белого и цветного белья из разных типов тканей (кроме шелка и шерсти) с нормальной и сильной загрязненностью при любой температуре. Содержащиеся в этих порошках отбеливающие средства начинают действовать при температуре от +40°C до +60°C.Порошки, предназначенные для стирки белых тканей, содержат в своем составе оптические отбеливатели на основе кислорода.Для стирки черных и темных тканей в основном применяются жидкие средства. Они позволяют избежать белых разводов, которые нередко появляются на черном белье после стирки с порошками из-за присутствия в последних плохо растворимых в воде добавок, оседающих на одежде. Такие средства обогащены ультрамягкими ингредиентами для бережной стирки, а также имеют в своем составе фиксатор красителя для предотвращения выцветания черного цвета.Основное назначение биопорошков – удаление пятен белкового происхождения (крови, молока, яиц и др.). Эффективно справиться с поставленной задачей позволяют энзимы (ферменты), разлагающие белок. Такие порошки рекомендуются для замачивания и стирки при температуре до +40–50°С. Шерсть и шелк требуют аккуратного обращения и не терпят порошков с энзимами.Порошки для стирки в холодной воде необходимы для изделий из синтетических и тонких тканей. При автоматической стирке с таким порошком нагрев воды не требуется, что позволяет экономить электроэнергию.Лучше всего для разных видов стирки приобрести отдельные порошки – для стирки цветных вещей; вещей из шерсти, шелка и других деликатных тканей; вещей, которые нуждаются в отбеливании или выведении пятен.Владимир Величко дал несколько советов о том, как улучшить стирку. При стирке очень грязных вещей следует увеличить дозировку порошка и применять предварительное замачивание. На разных тканях одни и те же пятна могут отстирываться по-разному, что определяется природой волокна и его структурой. Повышенная температура улучшает результат стирки, но для многих тканей (шерсти, шелка и синтетических) не приемлема, так как повышает их усадку и износ.При стирке в стиральной машине-автомате нельзя использовать порошок для ручной стирки. В таком порошке ненормированное пенообразование, что может привести к поломке стиральной машины. А в состав порошков для автоматической стирки добавлен пеногаситель, благодаря которому образование пены сведено к минимуму. При выборе режима стирки нужно учитывать рекомендации на ярлыке одежды, рекомендации на стиральном порошке и стиральной машине, а также опыт стирки этого изделия, особенно – линяет изделие или нет.