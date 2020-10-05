По состоянию на 5 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 16 230 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 20 964 случая заболевания COVID-19, 15 792 человека находятся под медицинским наблюдением, 4 797 пациентов выздоровели, 375 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 октября в Украине зафиксировано 3 774 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 4 430 человек умерли, 101 252 – выздоровели.